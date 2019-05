Se billederne: The Old Irish gik fra ekstatisk til bomstille

Peter Dalsgaard Japa kunne juble over Liverpools-sejr, men til gengæld ærgrede han sig over, at der kun var mødt 60 fans op på The Old Irish. Han havde forventet det dobbelte. Foto: Mette Mørk

Den lokale koldingafdeling af Liverpools fanklub indtog søndag The Old Irish i håbet om, at Liverpool kunne sikre sit første mesterskab i 29 år. Det lykkedes dog ikke på en søndag, der udviklede sig fra at være ekstatisk til bomstille.

Kolding: Larmende stilhed. Manchester City har netop scoret til 2-1 mod Brighton, og de 60 Liverpool-fans, der søndag havde indtaget The Old Irish, kan blot se slukøret til. Liverpool kunne søndag vinde det engelske mesterskab for første gang i 29 år, og den lokale fanklub var troppet op på The Old Irish for at overvære Liverpools mod Wolverhampton. Et mesterskab krævede dog, at Manchester City skulle tabe point mod Brighton. Selvom City var bagud, og Liverpool selv vand sin kamp, endte de lyseblå fra Manchester med at kunne kalde sig engelsk mester 2019 efter en 4-1-sejr. JydskeVestkysten tog en snak med Peter Dalsgaard Japa, der er formand for den lokale Liverpool fanklub i Kolding, om Liverpools historiske sæson, der dog ikke endte med et mesterskab. Hvordan vil du huske denne sæson? - Det har været en sæson ud over alle forventninger, og vi har skrabet utroligt mange point sammen. Vi har tabt én kamp i hele Premier League, og det viser en vis klasse. Manageren får samtlige spillere til at præstere, og selvom vi bliver ramt af skader, kan vi noget, de andre ikke kan. - Der sidder ikke nogen hernede og er skuffet, selvom vi ikke vandt mesterskabet, fordi vi har opnået så meget andet i sæsonen. Hvad har højdepunktet været? - Der har været rigtig mange højdepunkter. Senest kampen mod Barcelona, hvor vi vandt 4-0 og kvalificerede os til Champions League-finalen. For mig var det også et højdepunkt, da Keita, en af vores nye spillere, scorede sit første mål mod Southampton. Han var den sidste spiller, vi manglede at få i gang af de nye.

Foto: Mette Mørk Jeanette Andreasen på 25 år på er også en fast del af klientellet på The Old Irish når Liverpool spiller og hun går gerne foran i at holde stemningen oppe. Foto: Mette Mørk

Kan ikke være utilfreds Antallet af point ville være nok til et mesterskab 26 af de seneste 27 sæsoner. Er det frustrerende at vide? - Det er frustrerende, men for mig personligt er der så mange andre ting, der overskygger det. Vi har været foran med ni point, men dryssede det hele væk med en masse uafgjorte kampe. Men jeg kan ikke være utilfreds. Hvad ville et mesterskab betyde for dig? - Jeg begyndte at følge Liverpool i tiden med Daniel Agger, så jeg har ikke oplevet et mesterskab til Liverpool. Det vil betyde alt for mig. Der har været søvnløse nætter og mavepine over muligheden for at vinde, så det ville være kæmpestort at vinde et mesterskab.

Foto: Mette Mørk Det er baren, der giverm når Liverpool har scoret, og Thomas Bording Pedersen går gerne en runde med de små glas. Shotsne er til fanklubbens medlemmer, og den 39-årige middelfarter har været med til at etablere Liverpool-fanklubben i Kolding. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Sylvester Rosenberg, Jeanette Andreasen og Kristian Waldén er nogle af de faste tilhængere på Old Irish, når Liverpoolfanklubben er samlet. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Otavio Tittoto på 21 fra Brasilien studerer på IBA og er også trofast fan af Liverpool. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Per Kristensen har sin faste gang i Fredericia, men tager gerne til forskellige byer, hvor han kan følge sin farvoritklub. Søndag var han med sin søn og svigerdatter på Old Irish i Kolding. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Sylvester Rosenberg, 18 år og fra Jelling jubler sammen med resten af pubben, da Liverpool bringer sig foran 1-0. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Daniella Brandt Djørup og Pernille Karlsen fra Kolding skåler med Kasper Hakala fra Middelfart. Foto: Mette Mørk

