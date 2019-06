Se billederne: Strandvejr blev til uvejr

Kolding: Strandvejr skiftede på få minutter til uvejr tirsdag i Kolding.

På Rebæk Strand nød gæsterne både strand, sol og vand og over 25 grader i skyggen. Men ved eftermiddagstid gik et større tordenvejr henover Kolding og gjorde stranden øde.

Næsten da. For udstyret med paraply vendte 21-årige Victoria Ivanova fra Bulgarien og hendes veninde hurtigt tilbage og ventede på, at det igen skulle klare op.

Det ustadige vejr ser ud til at fortsætte onsdag, hvor DMI igen har varslet risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

DMI opfordrer folk til at være opmærksomme på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Samtidig bør man tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær ens bolig.