Se billederne: Stævne med vokseværk giver sved på panden og smil på læben

- Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Det er kun anden gang, jeg prøver at være med til atletikstævnet. Sidste gang vandt jeg to guldmedaljer. Det var jeg meget glad for. For mig handler det ikke kun om at vinde, men også om det sociale, siger Tobias.

Organisationen Nordhøj var torsdag vært ved sit fjerde atletikstævne. Det blev holdt på Kolding Stadion. I år hedder konkurrencen VM i atletik. Organisationen Nordhøj er Kolding Kommunes beskæftigelses- og aktivitet-/samværstilbud for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Socialpædagog Lene Lunde fra Nordhøj er initiativtager og tovholder på dagen. Til det første stævne for fire år siden var der omkring 80 deltagere. Denne gang var tallet oppe på 150. Det skyldes at Lene Lunde har fået gang i et samarbejde med Vonsild Special Skole og CJU Værksted Montage i Aabenraa, som også deltager.

Stævnet vokser

Det er fjerde gang, at Nordhøj holder atletikstævne på Kolding Stadion. I år er overskriften VM i atletik. Ligesom de øvrige år er socialpædagog Lene Lunde tovholder på dagen.

- For fire år siden deltog 80 borgere fra Nordhøj, der er et beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede. I år deltager der omkring 150 borgere plus tilskuere. Vi har fået gang i et samarbejde med Vonsild Specialskole og CJU Værksted Montage i Aabenraa. Og jeg har en forhåbning om, at vi kan få flere med på vognen. Stævnet rummer mange gode ting. Det handler om motion, fællesskab og glæde, siger Lene Lunde.

Nicolai Nielsen er en af de deltagere, der har smil i hele ansigtet.

Han har givet den gas allerede fra indgangsmarchen, hvor han kørte forrest i sin elektriske kørestol. Og da han nåede stadion rundt, tog han endnu en runde.

- Ud at løbe, siger han, mens han drøner videre i kørestolen.

Han er ved at varme op til senere på formiddagen, hvor han skal være med til kørestolsrace.