Se billederne: Specialbygget lift blev leveret af Hercules-fly på indlandsisen

Kolding: "Summit Camp" er en amerikansk forskningsstation, der ligger midt på den grønlandske indlandsis. Her forsøger forskerne bl.a. ved at bore i isen, at hente ny viden om klimaforandringerne. Forskningsstationen har brug for masser af praktisk hjælp og har hyret amerikanske CH2M Polar Field Service til at stå for driften af hele stationen. Og nu skal der bygges en ny beboelsesbygning, hvilket der skal bruges en temmelig speciel lift til. Den skal bl.a. have larvefødder for at kunne køre på sne og is.

Den opgave tilfaldt Jøma Lift Teknik i Kolding, der tog udgangspunkt i deres lift Genie S45 Trax-lift. Men et er at sælge en lift til en kunde i Grønland. Det er ikke så forskelligt fra at sælge til kunder i andre dele af kongeriget. Men at levere den og få den til at fungere midt inde på indlandsisen er noget helt andet. Samtidig har selskabet bestilt en ny beboelsesbygning, som liften skal hjælpe med at placere, fortæller direktør i Jøma Lift Teknik, Jørgen Martinsen.