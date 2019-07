Se billederne: Sol, kolde øl og afslapning til Stella Polaris

- Det gode vejr betyder meget for stemningen. Man kan sidde her i solen med en kold øl og nyde det, det er dejligt, siger han.

Godt vejr betyder meget

I skyggen af Koldinghus står tre mænd og spiller stigegolf. De har selv taget spillet med, og det går ud på, at man skal kaste to golfbolde, der er sat sammen med en snor. Snoren skal så sætte sig fast i stigerne. En af mændene er Mads Falkenberg. Han er taget fra Søborg på Sjælland til Kolding for at være med til Stella Polaris og for at besøge sin ven Thomas.

For ham betyder det gode vejr og den afslappede musik også meget for, at Stella Polaris bliver en god oplevelse.

- Vejret har en kæmpe betydning. Der er sådan lidt festivalstemning over det, når vejret er så godt. Og så kan jeg godt lide musikken, siger han.

Vejret har også betydet, at de er taget tidligt afsted.

- Vi havde kigget på vejrudsigten inden, og vi ville gerne have gode pladser, siger Mads Falkenberg.