Se billederne: Sådan kan du bo på vandet

Marina City skal være et bæredygtigt byområde, og der lægges derfor også vægt på, at husbådene skal være miljørigtige med hensyn til materialer, indeklima, energiforsyning, vedligehold med videre. Et eksempel kunne være en lille husbåd som denne, som ligger i Boltenhagen i Tyskland. Foto: Kolding Kommune.

Det er ikke afgjort, om husbådene i Kolding kun må være i en etage, eller om der skal åbnes op for husbåde i to etager og op til 7,5 meters højde. Denne husbåd i to etager hører hjemme i Bork Havn.Illustration: Hvide Sande Seasight

Disse store husbåde med kælder finder man i IJburg i Amsterdam. De er også inspiration til udformningen af de husbåde, som Kolding Kommune vil give lov til i Marina City.Foto: Waterstudio.nl

Den her husbåd skal ligge i Holbæk Havn. Også en inspirationskilde til kommende husbåde i Kolding. Illustration: Waterconstruct og Schou Birkendorf Arkitekter

Sådan kan man også bo på vandet. Der er ikke meget båd over det - snarere parcelhus på vand. Illustration: Zunshine Living