Se billederne: Ringridning i Frørup tiltrak folk fra nær og fjern

Traditionen tro var der ringridning på programmet ved byfesten i Frørup. Tyrstrup Kro leverede frokosten i form af et pølsebord og borgerforeningen havde arrangeret et festtelt med tilhørende spillemand.

Den sønderjyske tradition har været en del af byfesten i Frørup siden 1971. En stor port ved indgangen til sportspladsen, markerer det 48. år stævnet afholdes. Borgerforeningen har slået et øltelt op, hvor Tyrstrup Kro havde sponsoreret et stort pølsebord til de sultne ryttere.

Mødtes til ringridning

Lars Appel var syv år, da han første gang deltog i ringriderstævne og skyder på at han var en 13-14 år, da han første gang var med i Frørup og har været det siden. Konen Yvonne Appel var otte år da hun startede og skyder på at hun var en 16-17 år, da hun første gang var med i Frørup. For 25 år siden mødtes de til Ringridning i Aabenraa.

- Jamen jeg tænkte, at hun så da helt sød ud og så er det ligesom holdt ved, griner Lars Appel.

Parret bor i Rangstrup ved Agerskov og har sammen en søn på 19, der ikke har arvet forældrenes forkærlighed for ringridning.

- Lige den del har vi ikke kunnet give videre til ham, griner Yvonne Appel.

Hvad er det der så fedt ved ringridning?

- Det er sammenholdet og fællesskabet. Det er alle sammen vores venner, dem der er her. Vi kæmper selvfølgelig for at vinde, men det handler lige så meget om at være sammen med folk man godt lide, fortæller Lars Appel.

Parret deltager i omkring 24 ringridninger i løbet af året og træner to til tre gange i ugen hjemme i Rangstrup, hvor de har deres egen galge. Næste weekend holder de fri fra stævner, men weekenden efter er det i gang igen og når vi rammer juni, så er det afsted hver weekend.