Se billederne: Rådhuset har gaver fra nær og fjern

Kolding: En kæmpe vifte fra Japan hænger på væggen over plakater fra Huéscar og Delmenhorst, to af Koldings venskabsbyer. På en hylde ligger to sorte træmasker fra Grønland. I et hjørne står en østtysk vase i metal.

Gaver fra alle verdenshjørner er udstillet på reoler i det rum, der indtil for få år siden var folkeregisterarkiv. Gaverne er inddelt efter geografi. For enden af reolerne står der, om gaverne på reolen er fra lande i Afrika eller Europa.

Tidligere har det tilsyneladende været svært at finde ud af, hvad man skulle stille op med gaverne, for tidligere stod de gemt væk på Klostergården. Ikke udstillet, men opbevaret. Da Klostergården for nogle år siden skulle ryddes, fordi bygningen skal rives ned, blev gaverne pakket i flyttekasser.

I begyndelsen af 2016 blev gaverne fundet frem og sat på hylder i et nyindrettet udstillingslokale.

- Det er godt, gaverne bliver præsenteret i stedet for bare at stå gemt væk. Vi har en del rundvisninger i løbet af året, og det er populært at komme her forbi, fortæller rådhusforvalter Frank Ravn-Nielsen.