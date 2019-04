Se billederne: Påskemorgen går messingorkestret gennem Christiansfeld, mens solen står op

Ifølge gammel skik er præst Jørgen Bøytler iført høj hat, sort jakke og hvide handsker. I front går blæseorkestret, og så følger menigheden bagefter på vej hen over Gudsageren. Samtidig er fuldmånen ved at forsvinde i horisonten. Foto: John A. Petersen

Allerede ved solopgang lyder der blæsermusik i Christiansfelds gader, når det er påskemorgen. Det er Brødremenigheden, der fastholder en gammel skik. I år foregik optoget i smuk solskin på vejen mod kirkegården.

Christiansfeld: Påskemorgen begynder anderledes i Christiansfeld end alle andre steder i landet. I Brødremenighedens kirke dukker kirkegæsterne op allerede før solopgang, og efter den korte seance indenfor går følget gennem byen med kurs mod kirkegården. I front hen over brostenene går et messingblæseorkester, der musikalsk viser vejen mod Gudsageren, hvor gudstjenesten slutter. - Vi har aldrig fået nogen klager for musikken. Det er jo ikke et jazzorkester fra New Orleans, der spiller for fuld musik. Selvfølgelig kan det høres, men hvis vi endelig får en reaktion, så er det meget positivt, fortæller præst Jørgen Bøytler, som påskemorgen er meget tydeligt i optoget, for ifølge gammel skik er han iført høj hat, sort frakke og hvide handsker. Inden optoget var han stået tidligt op for at tage imod kirkegæsterne, der sad klar på kirkebænkene allerede klokken 05.45. På det tidspunkt kunne fuldmånen endnu ses hen over kirkens tag.

Brødremenigheden Brødremenigheden i Christiansfeld er landets eneste. Den er en evangelisk-luthersk frimenighed. Fællesskab, tolerance, socialt engagement og mission er vigtige begreber for menigheden.Christiansfeld er grundlagt og bygget af Brødremenigheden efter den klassiske brødremenighedsbys byplan. Det skete efter invitation fra kong Christian den 7 og med inspiration fra Struense.



Medlemmerne er ganske almindelige danskere. Der er gudstjeneste hver søndag i kirken, og alle er velkommen til alle gudstjenester.



Brødremenighedens motto er: "Vort Lam har sejret, lad os følge Ham."



Påskemorgen er der musik ved solopgang i Christiansfeld. Alle kirkegængere bevæger sig fra kirken til kirkegården i samlet flok og med blæseorkester i front. Foto: John A. Petersen

Den perfekte morgen Først sidder man ganske stille inde i kirken, hvor rigtig mange stearinlys er med til at skabe en intim stemning. Man taler ikke. Det er påskemorgen før solopgang, og dengang for 2000 år siden var der endnu ingen, der vidste, at Jesus var genopstået fra de døde. Pludselig afbrydes stilheden, for ved solopgang går døren op. Med raske skridt træder præst Jørgen Bøytler ind i kirkesalen og udbryder: "Herren er opstanden", og til det svarer de omkring 100 kirkegæster i kor: "Ja, han er sandelig opstanden". Påskemorgen i Christiansfeld er en symbolsk genfortælling af, hvad der ifølge evangelierne skete, da Jesus genopstod. Man går fra mørket og ind i lyset. Efter den gode nyhed, oplæsning og salmesang afbrydes gudstjenesten i kirken. Menigheden rejser sig og går i samlet trop ud til kirkegården, ganske som disciplene gik ud til Jesus' grav, da de fik beskeden om, at han var genopstået. Dengang foregik det uden musik, men hos Brødremenigheden understreges glæden af, at et blæseorkester går forrest og fører vej ud mod Gudsageren. - Den perfekte påskemorgen er, når vi kommer ud til Gudsageren og lige går ind ad porten, og så kommer solen op over tagene mod øst, fuglene synger, og det er lækkert vejr. Så får man fornemmelsen af den stemning, der mødte Maria, da hun - efter hvad der står - mødte én, hun troede var havemanden, og som så viste sig at være Kristus, siger præst Jørgen Bøytler og fortsætter: - Det er en fornemmelse, der kommer tydeligere frem, når det er godt vejr, end hvis det er sne eller slud, som vi også har prøvet. Det er i hvert fald min oplevelse.

På Gudsageren læser præst Jørgen Bøytler blandt andet navnene på menighedens døde siden sidste påske. Det er i realiteten afslutningen på begravelsen. Foto: John A. Petersen

Man forstår det bedre Sådan en påskemorgen nærmest i gyldent solskin blev det i år. Så ude på Gudsageren var ingen, der frøs, mens Jørgen Bøytler fortsatte og afsluttede gudstjenesten ude blandt gravene. Et fast ritual er, at han nævner navnene på alle fra menigheden, der er døde siden sidste påske. - Der er meget symbolik i gudstjenesten påskemorgen, siger Jørgen Bøytler, der uddyber:- Jeg forstår det bedre, uden at forstå det helt. For mig er det en illustration, hvor man bruger andre sanser end bare høresansen, fordi man bevæger sig i et fællesskab og går ud på gravpladsen, og der får lov til at høre det gode budskab om håbet om opstandelsen. Jeg er rigtig glad for den skik.

Britta og Kjeld Rasmussen er flyttet til Christiansfeld. Da de boede på Djursland kørte de til byen og var her hele påsken for blandt andet at være med til gudstjenesten påskemorgen. Brittas far, Daniel Dirksen, var præst for Brødremenigheden tilbage i 1960'erne. Foto: John A. Petersen

Selv om de ikke er medlemmer af Brødremenigheden, så kommer ægteparret Bjarne Nielsen og Ruth Erlang ofte til gudstjenester i menigheden. Om gudstjenesten påskemorgen fortæller Ruth: - Vi har været her i både sne og slud. Det er noget helt specielt, man ikke oplever andre steder. Foto: John A. Petersen

På Gudsageren er de gamle lindetræer fjernet, fordi de var ved at gå ud. Det er første påskemorgen i mands minde, at gudstjenesten slutter med frit udsyn til alle sider ude på kirkegården. Foto: John A. Petersen

Efter at gudstjenesten er sluttet på Gudsageren, har en meget stor del menigheden bestilt morgenmad på Brødremenighedens Hotel. De får messingsuppe til forret. Foto: John A. Petersen

Påskemorgen er helt særlig i Christiansfeld, hvor Brødremenighedens gudstjeneste begynder før solopgang. Foto: John A. Petersen

Menigheden går i fælles flok mod Gudsageren. Foto: John A. Petersen

På Gudsageren afslutter præst Jørgen Bøytler gudstjenesten. Herefter mødes mange til morgenkaffe på Brødremenighedens Hotel. Foto: John A. Petersen