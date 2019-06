Se billederne: Nu står Koldings store trykkeri bomstille - for altid

Foto: Foto: Søren Gylling

Der er en årsag til, at kæden i pakkeriet snor sig og ligner noget, Storm P. kunne have opfundet. Meningen er, at de friske aviser kan passere forskellige stationer for eventuelt at bliver suppleret med et indstik, der er trykt på forhånd. Først til slut i produktionen pakkes de i bundter. Foto: Søren Gylling