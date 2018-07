Se billederne: Nervepirrende premiere på årets imponerende festspil

Hvem kunne snart huske, at det sidst havde regnet i Danmark? Og så åbnede himlens sluser sig ellers, da der var en time til premieren på årets festspil. Men nej - regnen skulle ikke spolere teaterfesten, der former sig som en hyldest til Koldinghus og Stig Rossen.

Kolding: Teater handler ikke kun om gode skuespillere og et godt manuskript, det handler i høj grad om timing. Om præcision. Og om at gøre det rigtige på det helt rette tidspunkt. I det lys kom årets festspil helt skævt fra start.

For timingen kunne næppe være ringere, da regnen begyndte at sile ned, da der lørdag aften blot var en time til premieren på "Koldinghus Live". Det var næsten en gentagelse af mareridtsåret, hvor man spillede "Peter Pan" på amfiscenen, og hvor regnen dag efter dag gennem næsten hele spilleperioden begyndte præcis en time før programstart.

- Nu har vi gået og øvet i flere uger i en varme, der næsten har været for meget af det gode ind i mellem. Og så begynder det at regne netop nu, lød det opgivende fra teaterformand Jacob S. Knudsen, der måtte gennem en lovlig hektisk time, inden teaterfesten kunne skydes i gang.

For skulle man aflyse eller ej? Regnen øsede ned på publikum, der for en dels vedkommende sad klar på plastikstolene, mens andre var søgt i ly i baren. Der blev ringet til Meterologisk Institut for at få en opdatering af situationen, og danserne var inden på scenen for at afprøve, om det var forsvarligt at danse på det våde underlag. Løsningen blev, at premieren blev udsat en smule, og så blev borgmester Jørn Pedersen ellers bedt om at holde en ekstra lang tale, så det kunne regne af imens.

- Vurderingen er, at det er bedre, at jeg bliver våd, end at skuespillerne bliver det, forklarede borgmesteren til publikum, der udgjorde et spraglet syn iført regnfrakker og enkelte paraplyer på de bageste rækker.