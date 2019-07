Morten Kærså har spillet til Sommer ved Søen en gang før, det var sammen med Sebastian, han mener selv, at det var i 1986, men det er så lang tid siden, at det er lidt svært at huske.

- Vi elsker den slags koncerter her, for det betyder at vi kan vise os frem til nogen, der måske ikke har set os før og det giver måske en ekstra fan af Moonjam, lyder det fra en glad kapelmester en halv time før koncertens start.

Derfor kunne man nemt fristes til at tro, at en koncert til Sommer ved Søen blot var endnu en i rækken.

Mange mennesker trodsede regnen for at se Moonjam folde sig ud. Foto: Yilmaz Polat

Det ligger i navnet

Morten Kærså skyder på, at han og bandet spiller mellem 50 og 60 koncerter. Når man hvert år spiller så mange koncerter, er det vigtigt at man hele tiden holder showet spændende for både publikum og en selv. Det kommer ganske naturligt til Moonjam.

- Det ligger faktisk i navnet Moonjam, vi er gode til at jamme og improvisere. Man kan komme og se os tre gange i træk, uden at koncerterne ligner hinanden, ud over de historier jeg fortæller mellem numrene, men dem forsøger jeg også at skifte lidt ud i, for de der kommer og ser os flere gange i træk, griner en storsmilende Morten Kærså.

Moonjam findes i to udgaver, der er en trio og en sekstet. Til Sommer ved Søen var sekstetten afsted og i den er blandt andre Mikkel Nordsø, som Morten Kærså spillede sammen med i Sneakers i firserne.

Når Mikkel Nordsø er med, så spiller vi nogle af de gamle numre med Sneakers. Og vi er så heldige, at vores vokalist Majbrit også kan synge numrene med Sneakers, så vi kan give publikum det hele store show, fortæller Morten Kærså og påpeger, at han nyder at vise hele sit repertoire frem.

Normalt til Sommer ved Søen bliver der holdt en pause, det valgte man at undlade ved torsdagens udgave på grund af vejret.