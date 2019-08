Se billederne: Mange mødte tidligt op til streetfood-festival

Mange mødte tidligt op til streetfood-festival for at få mad og støtte arrangementet. Kolding har brug for flere af den slags initiativer, lyder det fra nogle af gæsterne.

Kolding: Selv om Kolding streetfood-festival lige var åbnet en time forinden, og det for mange mennesker var midt i arbejdstiden, var bænkene blandt de mange boder godt fyldte med gæster. 18-årige Katrine Viuf og 19-årige Lise Johannessen var to af gæsterne til festivalen, som åbnede fredag og fortsætter lørdag og søndag. De glæder sig over, at sådan et initiativ finder sted i Kolding. - Det er jo ikke så tit, der sker noget som det her i Kolding, så vi vil gerne støtte op om det, siger Lise Johannessen. De havde ikke hørt om streetfood-festivalen før fredag morgen. - Vi tog meget spontant afsted. Vi havde ikke hørt om det, men jeg så begivenheden på Facebook, og så besluttede vi os for at tage afsted, fordi det lød hyggeligt. Der er jo god mad, god musik og alkohol, siger Katrine Viuf.

Foto: Foto: Søren Gylling Lise Johannessen, til venstre, og Katrina Viuf, havde egentlig ikke planlagt at møde op til festivalen. Men da Katrina faldt over en begivenhed på Facebook, besluttede de sig for at tage ned og få mad. Foto: Søren Gylling

Bedre end sidste år I år er første gang, at streetfood-festivalen er på Marinaen. Annette Nørgaard, der har taget sine tre børn med, William på 13 år, Gustav på 11 år og Alma på 5 år, er glad for, at festivalen er rykket ned på Marinaen. Hun var også nede at spise sidste år, hvor arrangementet fandt sted på Buen. - Det er godt, at det er flyttet, for sidste år var der ikke plads. Der var alt for mange mennesker. Det er meget hyggeligere hernede. Det er lidt som i København, hvor streetfood er på Refshaleøen, siger hun. Annette savner også flere initiativer i Kolding som streetfood-festivalen. - Jeg glæder mig lidt til, at Marina City kommer, for så kan det da være, der kommer noget lignende hernede, siger hun.

Foto: Foto: Søren Gylling Anette Nørgaard tog sine tre børn med på streetfood-festivalen. - Her er meget hyggeligt. Der er god stemning. Det kunne sikkert være sjovt at være hernede med et hold venner om aftenen, siger hun. Foto: Søren Gylling

Slipper for selv at lave mad Jørgen Svendsen havde taget sine børnebørn Jonas og Sally med. De er egentlig fra Odense og Aarhus, men de var i Kolding for at besøge ham. - Jeg er alene med dem, så vi tog herned, så jeg slipper for at lave mad til dem, siger han. Han tog dem med til streetfood, fordi han så en annonce i avisen. Han kender konceptet fra Odense. - Jeg synes, det er fint nok hernede, men ventetiden er for lang, siger Jørgen Svendsen.

Foto: Foto: Søren Gylling Jørgen Svendsen havde besøg af sine børnebørn, Jonas og Sally, så da han faldt over en annonce i avisen, tog han dem med ned på streetfood-festivalen. Det var nemmere end at lave mad til dem, fortæller han. Bagefter skulle de til Hejlsminde og have is. Foto: Søren Gylling

