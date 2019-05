Se billederne: Lige nu fester Koldings afgangselever foran Koldinghus

Kolding: Rytmen i den høje musik dunker derudaf. En nonne, nogle drenge klædt i marineuniformer og et par piger i meget korte nederdele står i en gruppe og griner.

Fredag var det sidste skoledag for hundredvis af unge fra Koldings 9. og 10. klasser, og traditionen tro mødes de på græsplænen ved Koldinghus, når festlighederne på deres skole er forbi, og sidste karamel er kastet.

Her blev hygget, danset, snakket og for en del af de unges vedkommende også hældt nogle genstande ned.

- Jeg ved godt, at jeg vist har drukket lidt for meget, forklarede en pige for eksempel avisens udsendte, mens hun grinede til et par veninder.

Hele eftermiddag er repræsentanter for blandt andet Ungekontakten og Ungdomsskolen til stede ved Koldinghus for at holde et vågent øje med de unge.