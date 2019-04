Se billederne: Legeparken set fra 60 meters højde

Kolding: Det er en forbedret legepark, som nu tager imod sæsonens første gæster. Her er ganske vist åbent hele året, men mange forbinder et besøg i parken med en sejltur ude på søen. Og i år har det været nødvendig med lidt ekstra tålmodighed, før årene kunne sætter i vandet. Robådene og vandcyklerne, der plejer at blive søsat den 1. april, er nemlig først kommet i vandet nu, fordi søen har været tømt til sidste dråbe, mens bådebroerne er blevet udskiftet.

De seneste år er Legeparken blevet opgraderet med nye skilte, en trafikskole og en stor legeborg inspireret af Koldinghus. Og der er ikke længe til, at den næste fornyelse kan åbne. Det er på grundlovsdag, at man indvier den motorikbane, der overtager efter den slidte minigolfbane.

Med feriedage forude og madpakke-venlige vejrudsigter, så er der stor sandsynlighed for, at Legeparken bliver et at de populære udflugtsmål i løbet af påsken. Her kan man se, hvordan det hele tager sig ud fra oven, når man kigger ned på Legeparken, hvor det stadig er gratis at benytte alle forlystelser og madpakkehusene.

Legeparkens personale får i øvrigt mange forespørgsler omkring muligheden for at reservere parkens madpakkehuse og grill, men da parken er offentlig og med lige adgang til faciliteterne, så kan man altså ikke reservere hverken madpakkehusene eller parkens grill.

I april og maj har Legeparken åbent alle dage fra klokken 10 til 18.