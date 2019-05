Se billederne: Konfirmand kørte væk i jeep fra anden verdenskrig

Den gamle jeep bliver passet og plejet, og for at undgå for megen slitage blev den også kørte på trailer til Kolding, hvor Tina Vallentin så kunne køre det sidste stykke til kirken i Nr. Bjert. Her hentede hun Cille Christensen, der fik et militærtørklæde til at holde på frisuren. På bagsædet havde Cilles to søstre fået plads Foto: Morten Pape