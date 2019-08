Se billederne: Koldings affald sætter skub i fantasien

Man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet, når man går rundt i det galleri af affald, som hænger i biblioteksparken under festugen. Bag den underfundige idé står designer Maria Viftrup, der er uddannet på Designskolen Kolding.

Og det ser ud til at lykkes. Går man rundt i galleriet kan man i hvert fald konstatere, at affaldet sætter mange sjove tanker i gang hos dem, som kigger forbi for at være med.

- Ideen er, at få folk til at kigge på affald på en anden måde, siger Maria Viftrup.

Her kan man hjælpe hende med at sortere affald, og når man har gjort det, så kan man selv udvælge det allerbedste stykke og hænge det op i et affaldsgalleri sammen med en lille kommentar. Galleriet finder man i en stor container, der er placeret i parken lige bag affaldsfabrikken.

Maria Viftrup er nyuddannet fra Designskolen Kolding, hvor hun har specialiseret sig i bæredygtighed, materialer og oplevelser.Hun arbejder i feltet mellem design, kunst og formidling - altid med et ønske om at bidrage til en bedre og smukkere verden. Maria Viftrup er optaget af, hvordan vi påvirker verden, når vi omdanner naturens ressourcer til produkter og derefter affald. Arbejdet med dette har rødder i FN's Verdensmål nr. 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion. Maria bruger nysgerrighed, sanselighed, skønhed og sociale oplevelser til at skabe samtaler om både hverdagens affaldssortering og fremtidens bæredygtige løsninger.

En magisk kikkert

På væggen hænger eksempelvis en stump af et rødt plastikrør. Neden under er der gættet på, hvem der har smidt røret væk og hvorfor. Og svaret er, at det er smidt ud af en sur håndværker, der - desværre for vedkommende - ikke var klar over, at der i virkeligheden er tale om en magisk kikkert.

Et andet sted i galleriet hænger et bøjet stykke orange plastic, som godt kunne ligne noget fra en bageform. Men det kunne nu også ligne noget andet. Dem, som har udvalgt dette stykke affald, har i hvert fald tegnet en menneskekrop omkring det lille stykke plastic, som dermed kommer til at ligne en tissemand. Det hele er forsynet med teksten "Plasticmasse i støbeform, knækket under julebagning, men sikke en fin form".