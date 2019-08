Se billederne: Koldingenserne trodsede de truende skyer til Sommer ved Søen

Pladsen var næsten fyldt helt op, på trods af at der var mørke skyer. Ifølge Lise Jelsbak, tovholder for Sommer ved Søen, mødte mange op, fordi det er en tradition at møde op til den sidste aften. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Sommer ved Søen sluttede fredag for denne omgang med The Boss og mørke skyer. Men det holdt ikke mange fra at møde op til koncerten.

Kolding: De mørke skyer, der truede med regn, var ikke nok til at holde koldingenserne fra den sidste aften med Sommer ved Søen. Mange mødte op for at høre The Boss, et lokalt Bruce Springsteen-kopiband, og for at nyde stemningen. Vejret har ellers været en faktor, der har præget fremmødet over sommeren, fortæller Lise Jelsbak, der er eventkoordinator hos Musikkolding, og som er tovholder på Sommer ved Søen. - Vi har været ramt af dårligt vejr. For eksempel sivede det ned, da Moonjam spillede. Der var mange mennesker, men hvis vejret havde været bedre, kunne der være mødt dobbelt så mange op, siger hun. Fredag mødte der dog mange op, og det er der ifølge Lise Jelsbak en god forklaring på. - Der er tradition for, at der møder mange op den sidste aften. Der er mange, der kommer hjem fra ferie, og som så skal ned og sige hej og nyde stemningen, siger hun.

22-årige Anne Nielsen fra Vejen havde trodset det dårlige vejr. Det er nemlig ikke en undskyldning for at blive hjemme, mener hun. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Anne trodsede vejret Én af de mange, der trodsede vejret, var 22-årige Anne Nielsen fra Vejen. - Jeg skal jo ud og høre musik og hygge med mine venner. Vejret er ikke en grund til at blive væk, siger hun. Det var første gang i år, hun var til Sommer ved Søen, men hun har været til festen andre år. - Jeg kommer for hyggens og stemningens skyld, siger hun.

Viktor Andersen, til venstre, og Jacob Lorenzen mødte op, selvom de egentlig er til en anden musiksmag- nemlig punk. Det var der ikke meget af til Sommer ved Søen, men det havde alligevel været godt, fortæller de. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Møder op for den gode stemning Det gjorde Jacob Lorenzen og Viktor Andersen også . De er egentlig punkfans, men de var alligevel mødt op, for Sommer ved Søen handler ikke kun om musikken. - Det er for stemningens skyld, vi møder. Der er altid mange mennesker, og der er en hyggelig stemning, siger Jacob Lorenzen. Fredagens koncert var ikke deres første oplevelse med Sommer ved Søen. Men selv om de egentlig hører en markant anderledes musikstil, end der typisk bliver spillet, har de været glade for det. - Jeg hører egentlig mest punk, men den bedste koncert var enten The Boss i dag eller Østkyst Hustlers. Det var den første rigtige rapgruppe i Danmark. Det er ret sejt, siger Viktor Andersen.

Sommer ved Søen-arrangementet er gratis, og man støtter det ved at købe øl, sodavand og pølser. Foto: Jonas Okholm Nielsen

For mange var der langt til scenen. Det var nemlig ikke til at skubbe sig op foran for at se det koldingensiske band, The Boss, der spiller Bruce Springsteen-sange. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Foto: Jonas Okholm Nielsen