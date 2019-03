Kolding: De seneste dage har budt på regn, regn og så lidt mere regn. Det har betydet, at Kolding Å er løbet over sine breder, og at Kolding Ådal er oversvømmet.

Vandet nærmer sig nogle af villaerne på Alpedalsvej, mens et par beboere på Åvang har fået vand helt ind i haven. Desuden er dele af Plovfuren også under vand.

JydskeVestkystens fotograf Søren Gylling har været forbi Kolding Ådal med sit kamera. Her kan du se nogle af hans skud.