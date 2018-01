Se billederne: Kinesiske Ying lærer seniordamer balletøvelser

- Det er hårdt at have armen oppe hele tiden, supplerer en af de andre på gulvet.

Ying siger også plié, det er fransk og et balletudtryk for en bøjning i knæet.

Hver mandag formiddag klokken 10-11.30 underviser kinesiske Ying Chen i balletøvelser i Kløverhuset på Kløvervej 12.Kløverhuset er et brugerstyret aktivitetshus, der er åbent for alle pensions- og efterlønsmodtagere fra Kolding Kommune. Ying Chen er uddannet selvtræner-instruktør i Kolding Kommune, men fordi hun danser en del ballet, begyndte hun at lave balletøvelser med deltagerne. Både mænd og kvinder er velkomne til at være med. Det er gratis at være med.

Balancen styrkes

Beate Torgnæs, der er 65 år, har gået på holdet i godt et års tid.

- Da jeg en dag var nede at træne her i Kløverhuset, mødte jeg Ying. Jeg vidste ikke, at der var det her ballet hernede, men det fortalte hun mig. På holdet arbejder vi hele kroppen igennem. Øvelserne ser lette ud, så umiddelbart tror man ikke, at de giver sved på panden, men det gør de. Og Ying er så positiv, siger Beate Torgnæs.

Else Lykke på 75 år har været med på holdet de seneste ti uger.

- Jeg har været gymnastiklærer hele mit liv, og det er rart at få kroppen holdt ved lige. De andre damer på holdet er søde, og vores leder er helt fantastisk. Hun er smilende og roser os hele tiden, så vi kommer hver gang, hvis vi ikke er ude at rejse, fortæller Else Lykke.

Birgit Andersen, der er 66 år, og Eva Gorm på 63 år fremhæver, at øvelserne styrker balancen.

- Tidligere væltede jeg på cyklen den ene gang efter den anden. De her øvelser hjælper på balancen, man får en smuk holdning, og vi har nogle hyggelige timer sammen. Der er også mange, gamle mænd især, der går forbi ude på gangen og kigger herind. Døren til lokalet står åben, fordi det ellers bliver så varmt herinde, forklarer Eva Gorm.