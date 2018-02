Se billederne: Kilometervis af avispapir kommer til Kolding Havn

Det skal være timet og tilrettelagt, når et stort skib skal tømmes på ganske få timer. Det sker dagligt på Kolding Havn, hvor kranerne tager det store slæb med at tømme skibenes last. Men cirka en gang hver tredje uge kommer der et skib ind, hvor lasten kræver ekstraordinær forsigtighed.

Kolding: Det minder mest af alt om en myretue. Orange gaffeltrucks zigzagger mellem hinanden, mens de kører i pendulfart mellem det 113 meter lange skib MS Nordic og lagerhallen overfor på kaj 33. I dag er lasten ganske særlig og skal behandles med største omhu. Skibet er nemlig lastet med papir. Det sker omkring hver tredje uge, at det store skib med papir lægger til kaj i Kolding. Et stort elevatortårn midt på skibet afleverer konstant nye forsyninger fra skibets indre til de forslugne trucks, der kører væk med store brune ruller i tre forskellige længder. Det er kun specielle klemmetrucks med papirklemmer på grabben, der kan løfte skibets særlige last. Uforsigtighed fra truckføreren kan let ødelægge en rulle, da selv en overfladisk skade eller kantrift gør, at den skal kasseres. For inde under det brune indpakningspapir gemmer der sig mere papir, avispapir i lange baner - op til 20 kilometer. Hvert papirtårn vejer op mod 1400 kilo.