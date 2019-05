Se billederne: KIF sikrede overlevelse med byen i ryggen

Kolding: Allerede to timer før kampstart er der fans i hallen, og ikke kun dem der skal spise i VIP'en.

Klubben har været vant til at spille store finaler og vundet mange mesterskaber, men alt det synes næsten ligegyldigt, hvis man ikke vinder den her kamp.

Sydbank Arena er næsten klar, det sidste skal bare lige på plads, heriblandt reklamerne på halgulvet, der lige skal tapes fast.

En gruppe af fans har fundet vej til arenaen i god tid. De får øje på Lasse Boesen, der er på tværs af hallen.

- Kom så Lasse, vi skal have den her, råber en stor mand klædt i KIF-udstyr fra top til tå. Lasse Boesen smiler og vinker anerkendende tilbage.

50 minutter før kampstart begynder hallen så småt at blive fyldt. Klubben har gjort plads til at der kan være 5.080 tilskuere til kampen. Det summer af spænding, både på banen hvor spillerne fra de to hold varmer op og på tribunerne.

- Det er jo den rigtige finale det her, lyder det fra pressepladserne.

De medrejsende fans fra Tønder tester deres medbragte stortromme med et par hårde slag, der runger igennem hele hallen.

- Om små fem minutter stopper opvarmningen, og der skal vi gerne have fundet vores pladser, så vi kan være klar til at spille håndbold, lyder det fra speakeren et kvarter før kampstart.

Man kan spotte nogle tomme sæder, udsolgt er der ikke blevet, men der er godt med mennesker.