Se billederne: Hos Peter og Rikke får de påskelam i hundredvis

Her er fire af de nye påskelam, som føjer sig til flokken på gården Kielsminde ved Nagbøl, hvor Peter Olsen og Rikke Als bor med deres to sønner, Ebbe og Asger (yderst til højre). Før drev de svinebrug, men nu er det blevet en fårefarm, hvor der også er en del geder, gæs, høns, heste og enkelte køer. Foto: Yilmaz Polat

Det er sæson for påskelam. Og hos Peter Olsen og Rikke Als betyder det travlhed, for på deres gård kommer der mellem 900-1000 lam i denne tid. Dyrene spiller en meget vigtig rolle i flere lokale naturprojekter.

Nagbøl: Får får får? Nej, får får lam. Og det gør de lige præcis på denne tid af året, hvor vi holder påske. Hjemme hos Peter Olsen og Rikke Als er der påskelam i hundredvis. De seneste tre ankom natten til lørdag, og inden denne artikel læses, kan flokken sagtens være vokset yderligere. For på deres gård ved Nagbøl mellem Lunderskov og Vamdrup har landbrugsparret ikke færre end 600 moderfår, og med et gennemsnit på 1,7 nyfødte lam per får, så vokset bestanden med knap 1000 lam fra midt i marts og til maj. - Så lige nu er den tid på året, hvor vi har allermest travlt, fordi der kommer så mange lam indenfor relativ kort tid, siger Peter. Når et lam bliver født, så hedder det, at fåret læmmer. - Og det klarer fåret som regel selv. Men jeg går den første tur i stalden klokken 05 om morgenen og den sidste tur klokken 23 for at sikre mig, at alt er, som det skal være. Hvert år skal vi hjælpe nogle får, fordi lammet ligger forkert, og derfor også kommer forkert ud, forklarer Peter. Hvis alt går efter planen, så tager moderfåret sig af sit - eller sine - lam, men det sker også, at fåret ikke har mælk nok, hvis der kommer flere lam på én gang. - Så kan vi få en del at lave, for så skal vi ind med sutteflaske til lammet. Og når først, et lam er begyndt med sutteflaske, så fortsætter det sådan de næste par måneder, siger Rikke. Det sker hvert år med 15-20 lam, og så er det rart, at der er assistance at hente hos parret to sønner, Ebbe og Asger.

Får i Danmark Fåret kom til Danmark som husdyr for omkring 6000 år siden. De oprindelige får i Norden var af typen nordiske korthalefår. De er i Danmark i historisk tid blevet erstattet af importerede fåreracer og krydsninger. I de øvrige nordiske lande findes varianter af korthalefårene endnu. De fleste får i Danmark er af racer, der er forædlede til en bedre kødafsætning, mens de tidligere blev holdt for uldens skyld. I dag er ulden et sekundært eller helt uudnyttet produkt.



Der lever omkring 100.000 moderfår i Danmark fordelt på cirka 30 racer. De findes både i store produktionsbesætninger med over 1000 får og i helt små besætninger.



Får bliver i markant grad brugt til at afgræsse grønne områder, historiske steder, og langs digerne ved den jyske vestkyst.



Kilde: Wikipedia

Foto: Yilmaz Polat På gården er der også hyrdehunde, som hjælper med at samle flokken, når det eksempelvis er på tide at flytte fårene fra den ene mark til en anden. Foto: Yilmaz Polat

Travle væddere I år kom det første lam den 15. marts. - Men vi kan aldrig vide præcis, hvornår lammene begynder at komme. Vædderen fortæller jo ikke, hvornår parringen foregik, smiler Peter. De 600 moderfår bliver parret med en noget mindre bestand af væddere, der har travlt i den periode, hvor fårene er i brunst. På gården er der en vædder for hver 30-40 får. Selv om deres travle indsats betyder, at der kommer helt op til 1000 nye lam hvert forår, så har hver enkelt læmning alligevel betydning, siger Peter: - Økonomisk spiller det måske ikke den store rolle, hvis man mister et enkelt lam, men så ved man, at der går et år mere, før moderfåret får et nyt. Og for os går der selvfølgelig sport i, at så mange lam som muligt overlever. Det må aldrig blive lige meget. Alle vil jo gerne være så gode som muligt til det, de laver.

Foto: Yilmaz Polat 11-årige Ebbe har sin egen lille flok af får, der selvfølgelig også har fået lam. De går på et lille stykke græs, der ligger ved indkørslen til gården. Foto: Yilmaz Polat

15 får i timen Parret, der begge er landbrugsuddannet, begyndte egentlig som svinebønder, men for nogle år siden lagde de om og grundlagde deres fårefarm på Kielsminde, som gården med rødder tilbage til 1878 er navngivet. - Omlægningen fra svin til får betyder i hvert fald, at vi får mere frisk luft, for det er noget helt andet at holde får. Og det er også en helt anden hverdag, for det giver en anden cyklus året rundt, forklarer Peter. Inden det første nye lam dukker op, er dyrene blevet samlet og klippet af en lynhurtig tysker, der kan klippe ulden af 15 får i timen. Det er først uden al ulden, at man kan holde øje med, om der er et nyt lam på vej. Økonomisk er ulden ikke nogen særlig gevinst, men det er vigtigt af hensyn til fårenes sundhed, at de bliver klippet. Efter at de mange nye lam er kommet til, kan alle dyrene sendes i marken indtil september, hvor flokken deles. 80 procent af lammene fra Kielsminde bliver så skilt fra moderfårene, og hen under vinter bliver de slagtet. Det sker hos den lokale slagter Ville i Hejls, der sælger dem videre, så de lander på spiseborde over hele landet.

Foto: Yilmaz Polat Fra først i maj kommer de nye lam ud på græs, hvor de bl.a. sikrer, at lokale naturgenopretningsprojekter ikke blot springer i skov igen. Foto: Yilmaz Polat

Populære dyr Både moderfår og deres lam har en vigtig rolle at spille for den danske natur. De afgræsser grønne områder, så enge og overdrev ikke springer i skov. De er også effektive værn mod eksempelvis den giftige og vildtvoksende bjørneklo, som får sagtens kan tåle at gnaske i sig. - Så de gør et nyttigt stykke arbejde, siger Peter. Dyrene fra Kielsminde afgræsser områder helt ovre ved Ansager i det vestjyske, men de fleste går lokalt, hvor man eksempelvis kan møde dem i Hylkedalen, ved landbrugsmuseet i Harte og ude i Solkær Enge, hvor pumpestationen blev stoppet for nogle år tilbage for at genskabe naturen derude. Mange projekter indenfor naturgenopretning ville være meget vanskelige uden fårene. Det er Rikke, som kører rundt og tjekker, om de har det godt, og om indhegningen ser fin ud. - Så kan man ikke undgå at folk stopper op og spørger til fårene, og hvordan de klarer sig under åben himmel og den slags. Det er altid positivt, for folk kan godt lide at se på får, når de selv er ude at bevæge sig i naturen, siger Rikke.

Foto: Yilmaz Polat Før havde familien 1000 grise, men nu er de erstattet af får og lam, som på denne travle tid af året når op på en flok på knap 1600 dyr til sammen. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Omkring 1000 lam kommer der på gården ved Nagbøl. Foto: Yilmaz Polet