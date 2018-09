Se billederne: Her sov Obama i nat i Kolding

Finn Juhl-suiten er proppet med designmøbler af Finn Juhl. Det er hoteldirektørens favoritværelse, så han var ikke i tvivl om, at det var her Obama skulle sove på hotellet. Samtidig faldt det også igod jord hos Obamas sikkerhedsfolk. - Det er et flot værelse og har en hyggelig stemning, siger Peder Madsen. Foto: Martin Ravn