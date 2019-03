Se billederne: Hærværk mod stoppesteder kan koste op mod 80.000 kroner

Kolding: Mandag morgen fik Kolding Kommune meldingen om, at fire busstoppesteder på Vejlevej var blevet udsat for voldsomme skader.

Alle stoppestederne er de såkaldte læskærme, hvor buspassagerer kan søge i læ for regn og blæst. Læskærmene består primært af glaspartier, og det er netop glaspartierne, der er blevet knust. Det ser man også ved stoppestederne, hvor det flyder med med glasskår.

AFA JCDecaux er hyret af Kolding Kommune til at stå for driften af stoppestederne, og det er dermed også firmaet, som står for oprydningen ved stoppestederne. Firmaets politik lyder, at når den slags hærværk sker, så skal det være ryddet op, inden der er gået 72 timer. Derfor kan passagerer i busserne, der kører fra bunden af Vejlevej og op til Kolding Storcenter, også forvente, at glasskårene enten er fjernet eller bliver fjernet i løbet af onsdagen.

- Man kan godt forvente, at glasskårene er fjernet onsdag, men man kan ikke forvente, at der bliver sat nyt glas op, før vi har vurderet, hvor store skader mod selve læskærmen er, siger Jesper Pagter, der er Field Service Manager hos AFA JCDecaux og står for renovation af virksomhedens inventar.