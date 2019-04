Se billederne: Graffiti-tunnel midt i Kolding fylder 30 år

Graffiti-tunnelen er gennem 30 år blevet et af de steder, som er med til at identificere midtbyen i Kolding. Den er et lille stykke storby. Lørdag mødtes graffiti-kunstnere - også nogle af de første i byen - for at hylde tre årtier med tunnelen.

Kolding: Det er vel 15 år siden, han sidst var ude for at male graffiti, men lørdag fandt Ole Jørgensen lageret af gamle spraydåser frem, for han skulle til jubilæum. På denne solskinsdag midt i påsken blev det nemlig fejret, at for præcis 30 år siden fik de unge i Kolding helt lovlig ret til at male graffiti i tunnelen, som forbinder Holmsminde med midtbyen.

- Det er vel lige som at køre på cykel. Når først jeg er i gang, så regner jeg med, at jeg kan det hele igen, smiler Ole, mens han finder den første sprayflaske frem og begynder at male på betonen. I den anden hånd holder han en lille skitse over, hvad han har tænkt sig at lave.

Første gang, han malede her, var han teenager. Og graffiti-tunnelen har haft enorm betydning for hans liv, fastslår han.

- Socialt var det vigtigt, at man kunne hænge ud her sammen med andre, der havde samme interesse som én selv. Men det er også på grund af tunnelen, at jeg har det firma, jeg har i dag. Den er årsagen til, at jeg er blevet selvstændig, siger Ole, som driver virksomheden Design Farm, der blandt andet arbejder med indretning, markedsføring og foto.

- Ved at stå her og male, så lærte jeg en masse om form, farve og dimensionering, og når man kan det, så kan man tage fat på alt muligt bagefter, siger Ole.

Men én ting var en mur, man helt lovligt måtte male på, noget andet var, at den lå centralt, hvor der kom folk forbi og så, hvad man lavede.

- Når man skal blive dygtigere til noget, så handler det om anerkendelse, og når vi stod og malede, så fik vi masser af positive kommentarer fra folk, som kom forbi. Og så fik man jo lyst til at lave noget mere.