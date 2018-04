Se billederne: General Fuhlendorff sendte Brændkjærskolen i semifinalen

Et hurtigt tjek på nettet fortæller, at hun såmænd bare hedder en general, men efter fredagens fodboldkamp kan vi meget passede skrive navnet Sille Fuhlendorff ind i ordbogen i stedet for. For det var Brændkjærskolens anfører, der gang på gang tog styringen, erobrede bolden fra modstanderen, og det var også hende, der scorede begge mål i Brændkjærskolens 2-1-sejr.

Scorede fra 30 meter

Det var allerede tydeligt i første halvleg, at Sille Fuhlendorff havde en god dag på kunstgræsbanen. Flere gange vandt hun bolden på midtbanen og driblede sig med lethed forbi sine modstandere. Hun fik sendt et par farlige skud og indlæg af sted, men stillingen forblev 0-0 efter de første 30 minutter.

Sille Fuhlendorff startede anden halvleg ud på højrekanten, og det var herfra, hun scorede sit første mål godt midtvejs i halvlegen. Efter hun selv havde tacklet sig til bolden, spillede hun flot sammen med angriber Sofie Hornemann, der efterfølgende spillede hende fri foran mål. 1-0.

Men det er i virkeligheden målet til 2-0, vi bør tale om. Med et lob sendt af sted godt 30 meter fra mål satte Sille Fuhlendorff reelt punktum for kampen og sendte Brændkjærskolen i semifinalen af Ekstra Bladets skolefodboldturnering.

- Jeg havde set, at målmanden var et stykke ude for sit mål, så jeg besluttede mig for at prøve. Jeg har sparket den ind på samme måde mange gange til træning, så hvorfor kunne jeg ikke også gøre det her, siger Sille Fuhlendorff.

- Det er helt fantastisk, at vi er i semifinalen. Med alle de skader og udfordringer, vi har haft, så er det virkelig stort, at vi er nået her til, siger hun, der tror på, at Brændkjærskolen kan gå hele vejen til finalen.