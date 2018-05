Se billederne: Gæsterne myldrede ind til Trapholts pinsemarked

Både kunde og sælger er med for første gang

Karoline Andersen (til højre) og tekstildesigner Helle Kjær er med på pinsemarkedet for første gang, og de er godt tilfredse begge. Karoline er gæst, og hun har lige købt en af de særlige bluser, som Helle Kjær har designet.

- Jeg har kun været her i et kvarter, men man kan sagtens se, at der er mange her, som sælger noget, der er helt specielt, siger Karoline.

Helle Kjær er også tilfreds med, at hun har taget turen fra Dalby på Fyn til Kolding med sine uldtrøjer og de håndtrykte puder, som hver for sig kun findes i ét eksemplar.

- Det er dejligt, at sådan noget ikke kun foregår i København. Og så er det også vigtigt, at der kommer mange gæster, når det endelig sker. Jeg er overvældet over, hvor mange der stod klar til at komme ind, allerede da markedet åbnede klokken 10. Man skulle virkelig være klar ved sin stand, for hvis det skal være umagen værd, er det ikke nok, at folk kommer og kigger, der skal også være et salg.