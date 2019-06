Se billederne: Eleverne i 8.a på Bakkeskolen byttede fysik ud med strand på årets varmeste dag

Kolding: Hvad kan gøre en lærer rigtig populær på årets hidtil varmeste dag i Danmark? Onsdag morgen lavede Lars Odborg, der er klasselærer for 8. b på Bakkeskolen, netop det forsøg. I stedet for endnu en lummer dag i klasselokalet med fag i fysik og matematik beordrede han sine elever ud på cyklerne og af sted til Rebæk Strand.

- Der blev jublet højt, og jeg blev vældig populær og scorede nok nogle billige point her lige inden sommerferien, siger Lars Odborg med et smil.

Han sidder i bar overkrop i en medbragt klapstol og kigger ud over sin klasse, der hygger sig med strandbold, musik fra en stor højttaler og højlydt latter og snak.

- Jeg havde godt nok skelet til vejrudsigten i starten af ugen og bestemt, at hvis den var god, tog vi til stranden. Vi har faktisk sparet en del bevægelse op i løbet af året, så vi har cyklet herned, og vi har taget bolde med. Eleverne har også næsten sommerferie nu og har afleveret de fleste af deres bøger.

Der var ingen tvivl om, at de 23 elever også var godt tilfredse med at skifte tal og ligninger ud med varmt sand og havvand.

- Det var vores lærer, der foreslog, at vi skulle til stranden i dag. Vi synes, det er hyggeligt, og det giver et godt sammenhold i klassen at lave sådan noget her, siger 14-årige Lea Hemmingsen, mens hun skruer lidt ned for en stor sort højttaler, der pumper musik ud over stranden.

Der er kommet lidt klager fra nogle af de andre strandgæster, og det går jo ikke.

Klassen har sommerferie på fredag ligesom resten af folkeskolerne i Danmark.