Se billederne: Dykkere og strandgæster samlede 150 kilo affald op fra havbunden på fire timer

Selvom dykkerne i år fandt 100 kilo affald mindre end ved et tilsvarende dyk sidste år, er ejeren af Ocean Adventures Dykkercenter bekymret over den store mængde affald.

Kolding: 150 kilo affald på fire timer. Det blev resultatet, da omkring 50 dykkere og strandgæster i fællesskab søndag samlede affald op fra havbunden ved Løverodde Strand nær Kolding. Det var femte år i træk, at Ocean Adventures Dykkercenter lavede deres såkaldte "oprydningsdyk". Martin Pedersen, som ejer dykkercentret, får ondt i hjertet af, at man på bare fire timer kan samle 150 kilo affald op fra havbunden, fortæller han i en pressemeddelelse: - Det er tankevækkende, at vi på femte år stadig kan finde den mænge affald under overfladen. Sidste år var det 250 kilo. Eventen er en isoleret indsats, men faktum er, at havet rummer rigtig meget affald fra os mennesker, og med den hastighed vi fylder det op, kigger vi på et kæmpe miljømæssigt problem i fremtiden, siger Martin Pedersen, som håber, at emnet vil præge debatten i et kommende folketingsvalg.

Har adopteret kyststrækning Ocean Adventures Dykkercenter har adopteret kyststrækningen ved Løverodde og har forpligtiget sig til i samarbejde med miljøorganisationen Project Aware at rydde op og samle data ind på området.Søndagens oprydningsdyk var en del af dette arbejde.

- Vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med at bruge naturen som affaldsspand, siger Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (t.h.), efter at han søndag var med til at hente affald op fra havbunden. Privatfoto

Folketingspolitiker dykkede med Blandt andet derfor var Socialdemokraternes miljøordfører fra Kolding, Christian Rabjerg Madsen, inviteret med i fuld dykkerornat: - Det er temmelig chokerende, at vi på tyve minutter kunne finde den mængde plastik, bildæk, flasker og fiskeudstyr på relativt lavt vand. Der ender, hvad der svarer til en lastbil fyldt med plastik i verdenshavene hvert minut, og desværre får Kolding Fjord også sin del af affaldet. Det kalder på politisk handling men også på en holdningsændring helt generelt. Vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med at bruge naturen som affaldsspand, siger Christian Rabjerg Madsen ifølge pressemeddelelsen.