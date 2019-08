Se billederne: Dykkere fandt knallerter og en rusten bilmotor på bunden af naturperle

Det var godt, at dykkerne fandt den rustne bilmotor. Men det var trist at den lå der. Lørdag brugte tre lokale dykkere en del af dagen på at rense bunden af Marielundsøen.

- Vores succeskriterium var, at vi ingenting ville finde, men det må vi desværre erkende, at vi har gjort. Nu må vi så være glade for, at vi har hentet ting op, som bestemt ikke hører til i Marielundsøen, siger Mikkel Villadsen.

- Det er trist at finde en bilmotor her, for den kan da virkelig gøre skade på dyrelivet i søen, siger dykker Mikkel Villadsen fra den lokale dykkerklub Tanken, der brugte nogle timer lørdag på at rense bunden i Marielundsøen.

Svaret på det spørgsmål får vi ikke, men så kan man da glæde sig over, at rustne, tunge bilmotor nu er bjærget og bliver deponeret korrekt.

For selv om dykkerne kun havde omkring ti centimeters sigtbarhed, så var det ganske store ting, der lå på bunden, så dem fik de føling med, mens de forsigtigt søgte med hænderne uden egentligt at kunne se så meget.

De tre dykkere fra Tanken arbejdede sig hen langs den kant, der vender ind mod naturskolen. Det er her, der er størst risiko for, at nogen har smidt noget i søen, fordi her løber stien tæt på vandkanten.

- Vi finder altid noget

Kollegaen Peter Torpe fandt den første knallert sammen med Alfred Kristoffersen.

- Når vi dykker i Lillebælt, så finder vi også altid ting, som ikke burde være der. Og man kan jo undre sig over, at når folk har brugt tid på at stoppe tingene i bilen, at de ikke bare er kørt på genbrugspladsen med det, i stedet for at det skal smides i naturen, siger Peter Torpe.

Ud over de mange store ting fandt dykkerne også flasker, en flise, plastic, et skilt og en jernpæl under deres dykning i Marielund.