Se billederne: Blues for feinschmeckere satte gang i Sommer ved Søen

- Det gør ikke noget, at vi begynder lidt stille. Publikums magneterne bliver Moonjam, Østkyst Hustlers og The Boss, forudser hun.

- Jeg har hørt dem før, og for folk, der er vilde med blues, er det virkelig noget, man kører efter. Det er musik for feinschmeckere og nok det navn, vi har i år, der vil tiltrække flest gæster fra andre byen, fordi det er en gratis koncert, vurderer Lise Jelsbak.

- Den første koncert er altid som en slags generalprøve. Alt tegner godt, men jeg har det altid bedst, når den første koncert er spillet. I aften er vejret perfekt. Sådan en 21-22 grader og en lille sky, det er det bedste rent salgsmæssigt. For hvis det er for varmt, så køber folk ikke øl, fortæller hun.

Torsdag den 4. juli spiller Moonjam.Torsdag den 11. juli spiller D/troit. Torsdag den 18. juli spiller Laura Mo. Torsdag den 25. juli spiller Østkyst Hustlers. Torsdag den 1. august spiller The Boss. Sommer ved Søren bliver arrangeret af foreningen MusikKolding i samarbejde med Kolding Kommune, Slotssøbadet og Pieszak Denim. Koncerterne er gratis. Du støtter arrangementet ved at købe drikkevarer på pladsen ved Slotssøen. Indtægterne fra baren er med til at sikre, at koncerterne kan være gratis.

Plads foran scenen

Thorbjørn Risager og bandet går på scenen, og publikum klapper.

- Det er en utrolig stor fornøjelse at være tilbage i gode, gamle Kolding. Vi skal holde fest, siger han og lægger ud med nummeret If You Wanna Leave.

Lige så snart de svedige bluesrytmer dunker ud, kan to mindre drenge ikke stå stille. De danser og boltrer sig i det grønne græs.

- Vi holder fast i, at publikum ikke må sidde ned lige foran scenen. For hvis der sker noget, og folk hurtigt skal væk af sikkerhedsmæssige årsager, så er det ikke sagen at have stole der. Det giver også en dynamik i forhold til bandet, at man står op til musikken, men man må gerne sidde ned længere væk fra scenen, forklarer Lise Jelsbak.

Simone Langhoff og Katrine Ziska slapper af på et tæppe.

- Det er første gang, jeg er med, for jeg er tilflytter. Blues er normalt ikke noget, jeg hører, men det er ret fedt nu i solskin og med fadøl i hånden, mener Simone Langhoff.

Katrine Ziska er fra Kolding og har været til Sommer ved Søen mange gange. Jeg er til jazz, og jazz og blues er musik, der læner sig op ad hinanden, siger hun.