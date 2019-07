Se billederne: Årets første onsdagsmarked løb af stablen i Christiansfeld

Christiansfeld: Porcelæn i alle nuancer og mønstre, puslespil, halstørklæder, kirsebær og nyopgravede kartofler. Der er ikke det, der ikke er at finde til salg til en god pris ved boderne på onsdagsmarked i Christiansfeld, der fandt sted for første gang i år. På den indledende onsdag i rækken var flere af kræmmerne udfordret af et par enkelte regnbyger, der betød at flere boder fra tid til anden måtte overdækkes med beskyttende klæder og paraplyer.

Det lagde dog ikke en dæmper på sælger-lysten hos hverken store eller små, og slet ikke hos søskendeparret Viktor Paulsen på 10 år og Laura Paulsen på 12 år. De havde traditionen tro været et smut i gemmerne for at finde ting, der kunne sælges og indbringe lidt ekstra lommepenge til sommerferien.

- Vi har indtil videre solgt for cirka 200 kroner, og det er faktisk mere, end vi havde regnet med, siger Laura Paulsen, inden lillebror Viktor kommer med forklaringen på det høje beløb:

- Der kom en helt masse børn fra SFO'en forbi, og de havde alle sammen fået penge med, de måtte bruge, så der fik vi lige tjent en hel masse, siger Viktor Paulsen.