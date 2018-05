Se billederne: 600 løb med i Kolding-løbet, der slår ny bundrekord

- Så man må sige, at markedet er mættet. Og så vil folk gerne ud og lave mere ekstreme ting. De vil have mudderbad, var jeg lige ved at sige, lyder det fra Lottenburger, mens opvarmningen af alle løberne er i gang. De kan snildt være på den asfalterede bane foran gymnasiet og behøver ikke at tage græsarealerne i brug.

- Jeg ved det ikke. Måske er det, fordi Royal Run trak mange familier afsted i sidste weekend, og i næste weekend er der Stafet for livet, som også er et meget populært løb.

Et kvarter før løbets start måtte man ved tilmeldingsskranken slukøret konstatere, at der på det tidspunkt kun var 555 tilmeldte, og der var på ingen måde kø for at komme til.

Kolding: Storhedstiden er forbi for det traditionsrige Kolding-løbet, som blev afviklet for 43. gang med start ved Kolding Gykmnasium søndag eftermiddag.

500 flyers

Allerede sidste år var arrangørerne klar over, at de måtte finde på noget nyt for at trække flere deltagere til - og det blev i år til en ny gå-rute med indlagt kaffepause og en ny bjerg-rute med sjove udfordringer.

Til gengæld var 10 kilometers-ruten droppet, så der tilbage var fem kilometer og 3,5 kilometer at vælge imellem.

- Vi har også delt 500 flyers ud på virksomheder og andre steder, men lige meget hjalp det, må Jan Lottenburger konstatere.

Overvejer I at opgive Kolding-løbet?

- Nej, der er fra alle sider givet udtryk for, at vi holder løbet igen i 2019. Det er heller ikke nær så tidskrævende at arrangere et løb for 500 som for 2000, siger han - uden at der dog er lettelsens glæde at spore i hans blik.