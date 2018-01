Se billederne: 420 fulgte i hælene på tv-kendissers dansetrin

- Men det var jo længe inde, at vi vidste, at de begge to ville være med i finalen af Vild med Dans i 2017. Der har vi været lidt heldige, siger Mette Lund Hoelgaard, der er tovholder på den årlig "Zumba Dance Event".

Det gør dig glad

Efter planen skulle arrangementet være afviklet i hal 2, hvor der er plads til cirka 200 deltagere, men interessen for at deltage betød, at eventen blev flyttet til hal 1, hvor der er plads til 420 dansere.

- Vi har simpelthen været nødt til at lukke ned for tilmeldinger allerede i december. Der er virkelige mange, der er gået forgæves, siger Mette Lund Hoelgaard, der ikke er tvivl om, at den store interesse i høj grad skyldes de to finalister fra Vild med Dans. Og ifølge hende var der også noget at komme efter med de to finalister på scenen.

- Det er bare en lang fest at danse zumba, når de er på, siger Mette Lund Hoelgaard, der bliver bakket op af Else Lauridsen. Hun har tidligere gået til mere traditionel dans, men zumba er sagen lige nu.

- Du bliver altid glad, når du danser. Altid. Og det gør du virkelig også, når du dyrker zumba. Du kan ikke undgå at smile. Du får en masse energi og bliver bare rigtig glad, siger Else Lauridsen.