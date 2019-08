Se billederne: 200 børn har brugt ferien i trampolinpark

Kolding: Grinende børn, høj musik og lugten af skumgummi fylder luften til sommercamp i JUMP'IT Trampolincenter. Uanset hvor man kigger hen i den 2.800 m2 store trampolinpark, er børnene i gang. Fire drenge springer sammen ned i en skumgummigrav, to piger hopper på trampolin og skyder basketbolde i en skumgummikurv, og et større hold øver sig i at lave saltomortale på trampolin sammen med to instruktører. Netop sjov, aktivitet, sundhed og leg med udgangspunkt i trampolinspring er nøgleordene på sommercampen, hvor sammenlagt omkring 200 børn i alderen 6-16 har været til sommercamp i henholdsvis uge 27, 28 og 31.

- Børn skal have lov til at være børn. Målet med campen er, at børnene skal have det sjovt, så der skal være plads til fri leg og socialisering, siger Claus Rasmussen, der er daglig leder i JUMP'IT Trampolincenter.

Han skyder på, at en dag på campen er nogenlunde ligeligt opdelt i fri leg og organiserede aktiviteter.

Aktiviteterne har blandt andet lydt på en form for trampolinhøvdingebold, "skumsvømning" og kampe med gummivåben, hvor det gælder om at skubbe hinanden ned i skumgummigravene.

- Børnene har slet ikke været til at trække væk fra trampolinerne, siger Claus Rasmussen.