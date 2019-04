Se alle de mange billeder: Stort hesteshow tog Benedikte og Kolding med storm

Der var stor gensynsglæde, da prinsesse Benedikte efter hesteshowet var ude for at hilse på showets helt store overraskelse - nemlig hendes egen datter Nathalie, der sluttede showet af med en optræden på sin og sin mors nu pensionerede konkurrencehest, Digby på 22 år. Denne optræden var blevet holdt tophemmelig for Benedikte, der måtte tørre sig under øjnene, da Nathalie og Digby red ind på banen. Før showet fortalte Nathalie da også, at hun regnede med, at hendes mor ville blive meget rørt, da Digby er hendes yndlingshest. Foto: Claus Fisker/Scanpix