Se alle billederne: Tusinder til Kulturnat i Kolding

Der lyder konstante smæld fra ødelagte balloner fra Martin Creeds imponernede balloninstallation "Half the air in a given space", som kan ses den kommende uge på Kolding Bibliotek. Det var en populær oplevelse at svømme ud i ballonhavet på Kulturnattten. Mie Pedersen er formidler af kunstværket, og hun er udstyret med en kliktæller. Klik, klik, klik. Hun tæller nemlig hver eneste gang en ballon springer, så der kan blive pustet nye op, for kunstværkets idé er nemlig, at ballonerne fylder præcis halvdelen af et hvilket som helst rum, hvor det vises. - Jeg vil tro, at inden vi er færdige, så er vi nok nede på halvdelen af ballonerne. Det er omkring 3000 balloner. Foto: Søren Gylling

Produktionsskolen har medbragt en masse dimsedutter, som man kan komme og bygge med på kirketorvet, hvor planen er i fællesskabt at opføre et vartegn for Kulturnatten. Det har 14-årige Magnus Sejer Hansen gjort. -Den er ikke særlig køn. Den forestiller bare skrammel, men den behøvede ingen fod, fordi den hænger i en snor, fortæller han om sit bidrag. Senere på Kulturnatten er det planen, at han skal ned i byen igen sammen med sin mor. Foto: Søren Gylling

Det er sjovt at bygge. Og det er lige så sjovt, at vælte tårnet igen, når man er færdig. Trapholt havde forsynet sig med et par tusinde af Kaj Bojesens ikoniske træklodser og taget opstilling ved Den Spanske Trappe. Her kunne man bygge løs som en forsmag på, hvad der venter, når museet snart viser sin store Kaj Bojesen-udstillling fra den 13. september. - Her bliver der også et rum med træklodser, men det bliver mange, mange flere klodser, end vi har med i dag, siger Helle Kristiansen fra Trapholt. Foto: Søren Gylling

Mette Lotzfeldt maler sten. Og lidt tilfældigt gav hun sig til at male Smiley-sten, som hun forærede tilfældige på gaden. Blot for at få et smil igen. - Det kom sig af, at jeg havde gået en tur ved Slotssøen, hvor jeg mødte så mange, der så lidt trist ud. Så fik jeg lyst til at gøre noget ved det, fortæller hun. Til Kulturnatten delte hun 400 af sine sten ud. - Jeg får så meget igen - både som krammere og søde kommentarer - det er helt utroligt. Folk bliver bare så glade for sådan en opmuntring, fortæller Mette Lotzfeldt, som har et projekt på vej med Kolding Kommune, hvor hun skal lave et sten-værksted under frivillighedsugen. Foto: Søren Gylling