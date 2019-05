Festuge fortsætter

Den årlige festuge hos Kolding Musikskole slutter fredag. Her kan man opleve:Kl. 15.45-16.45: Juniorwindband/Windband på AkseltorvKl. 17-17.30: Koncert med marimbaorkesteret ved Bilka-indgang i Kolding Storcenter Kl. 10-14: Improvisationsworkshop MGK og kl. 15.30-18: Sammenspilskoncert. Begge dele i musikskolens midlertidige butik i Kolding Storcenter.Artiklens to journalister, Caroline Bramsen og Lærke Haldborg Thomsen, har været i erhverspraktik i denne uge på JydskeVestkysten. En af opgaverne har været at dække sambaoptobet.