Se alle billederne: 72-årige Finn sprang ud for første gang i 4000 meters højde

Kolding: Da flyet nåede 4000 meters højde, hoppede Finn Juhl ud. Nede på jorden stod hans hustru, børn og børnebørn og fulgte med på græsplænen ved Kolding Lufthavn.

Det var 72-årige Finn Juhl første spring med faldskærm. Springet var en gave, han fik af hustruen Margit, da han fyldte rundt sidste gang.

- Han har tit talt om at prøve, men jeg vidste, at han ikke selv ville få sig snøvlet sammen til det, fortæller Margit.

Altså købte hun et såkaldt tandemspring til sin mand. Pris: 2300 kroner. Og påskedag blev han koblet sammen med erfarne Mads Riber, der efter 19 år har næsten 1200 spring i rygsækken. 200 af dem er tandemspring.

- For mig er det fantastisk at give sådan en oplevelse til et andet menneske, fortæller han om at tandemspring, hvor han tager ansvaret for at bringe folk sikkert ned igen, efter at de har forladt flyet i fire kilometers højde.