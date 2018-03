Schønherr landskabsarkitekter skal udforme havnepromenade

Kolding: Efter en tæt kamp er Schønherr landskabsarkitekter udpeget som vinder af konkurrencen om at udforme havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier, parkering og øvrige udearealer i Marina City i Kolding. Hen over vinteren er der gennemført et forløb, hvor ti teams søgte om at være med i konkurrencen, fem stærke teams blev udvalgt til at deltage, og Schønherr landskabsarkitekter har nu vundet.

- Opgaven er kompleks, fordi den skal sammenfatte en masse forskellige ønsker og behov, området skal udvikles over nogle år, og de geotekniske forhold er komplicerede. Hertil kommer, at vi har store ambitioner for Marina City, så vi ønsker landskabsarkitektur af ekstraordinær høj kvalitet, forklarer projektchef Torben Gade, Marina City i en pressemeddelelse.

Marina City udvikles i et partnerskab mellem Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune. Efter planen vil lystbådehavnen og de første byggerier kunne tages i brug i 2020.