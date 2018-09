Scandic holder Obama-uge: Flager med Stars and Stripes

Kolding: Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så kommer den tidligere amerikanske præsident Barack Obama til Kolding fredag den 28. september.

Obama holder et for offentligheden stort set lukket foredrag på SDU, men det skal ikke afholde Scandic Kolding for at fejre den tidligere præsidents ankomst. Hotellet på Kokholm holder nemlig "Obama Week" for at markere, at USA's 44. præsident kommer på visit i byen.

- Vi er stolte af, at Kolding har fået Obama til byen, og vi vil gerne markere, at han kommer. Vi vil gerne være med til at sætte Kolding på landkortet i næste uge, sådan at de gæster, vi får fra nær og fjern, ved, at Obama kommer til byen, for det er en stor ting, siger hoteldirektør Heidi Kjær.

Til lejligheden har Scandic købt flag og vimpler, og under i løbet af ugen vil man også kunne smage på USA i form af donuts og muffins, der bliver serveret for gæsterne, lige som dagens ret også vil være amerikansk inspirereret.

Samtidig vil de gæster, der er medlem af stamgæst-programmet Scandic Friends, blive budt velkommen på amerikansk manér.

- Vores stamgæster får altid en velkomsthilsen, der har relation til tidens tand. I næste uge bliver de budt velkommen med for eksempel en Budweiser, Hershey's chokoladebar eller nogle marshmallows, fortæller Heidi Kjær.