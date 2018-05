Sandpapir, kugler og elastikker får børn til at sætte ord på deres følelser

I samarbejde med personalet på specialskolen Marielund har Designskolen Kolding udviklet et redskab, der hjælper udsatte børn til at udtrykke, hvordan de har det.

Kolding: Hvordan har du det? Hvor simpelt det end lyder, kan spørgsmålet være svært at svare på. Og for socialt udsatte børn kan det være nærmest umuligt.

På specialskolen Marielund, der ligger på Fynslundvej, har pædagoger og elever fået et nyt værktøj, som kan hjælpe samtalen i gang, og som gør det nemmere for eleverne at sætte ord på deres følelser. Det nye værktøj er en såkaldt følekasse, der er udviklet af ansatte på Designskolen Kolding. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med pædagoger på Marielund-skolen.

Følekassen indeholder tyve genstande, som hver især kan skubbe en samtale i gang mellem børn og pædagoger. I kassen ligger eksempelvis et stykke sandpapir, et kristtjørnblad, en skinnende kugle, et blødt stykke pels og en elastik. Det er små genstande, man kan tage op i hånden, og som kan hjælpe eleverne til at finde de ord frem, der beskriver, hvad de går og føler inden i.

- Et lille stykke sandpapir har vist sig at kunne italesætte mange følelser, fortæller designer Jacqueline De Abrew, der har været med til at udvikle følekassen sammen med kollegaen Maja Lindstrøm Freese.

- Til kassen har vi udvalgt nogle ting, der ikke har en bestemt mening, men som i stedet kan sætte tankerne i gang og betyde noget forskelligt fra elev til elev, siger Maja.