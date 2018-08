Samarbejdet mellem Kolding Kommune og Kære Pleje gik i hårdknude

Derfor skrev han i sit svar til Kolding Kommune: "Tages redegørelsen for pålydende ligger skylden for det dårlige samarbejde hos Kære Pleje, og det kan vi på ingen måde acceptere. Vi mener, at situationen er den stik modsatte".

En lov, der trådte i kraft i april 2013, gjorde det muligt for kommuner at sende hjemmehjælp og hjemmepleje i udbud.Kolding Kommune var en af de første kommuner i landet, der greb dem mulighed. Fire firmaer accepterede at levere hjælpen til en pris, der var markant lavere end tidligere. I marts 2014 gik Caregruppen konkurs. I april samme år gik også Kære Pleje konkurs. Konsekvensen var, at over 700 ældre skulle skifte hjemmehjælp. I juni 2014 opsagde kommunen kontrakten med firmaerne Attendo og Trekantens Rengøring og Pleje pr. 1 januar 2015 og sendte opgaven i udbud igen. I det nye udbud satte Kolding Komme et prisloft på 420 kroner, og de accepterede bud lå tæt på loftet. Siden 1. januar 2015 har firmaerne Attendo, Kære Pleje og Svane Service været de tre private leverandører af praktisk og personlig hjemmehjælp i Kolding Kommune.

Fejl i afregninger

Parterne har inden redegørelsen holdt en lang række møder, der ifølge Kære Pleje, trods gode intentioner, "ikke førte til væsentlige forbedringer og derfor har været næsten spild af tid".

- Kolding Kommune og Kære Pleje burde kunne have et godt samarbejde. Vi betjener over 500 borger i kommunen, så der vil løbende være udfordringer, der skal håndteres, men vi syntes, at vi skulle påpege de samme ting mange gange. Jeg vil retfærdigvis sige, at tingene er blevet bedre, siger Øjvind Hulgaard.

Afregninger for udført arbejde er en af de ting, der har givet udfordringer.

- Jeg tror, at det hænger sammen med, at kommunen indførte et nyt it-systemet sidste efterår, og at der så er en indkøringsperiode. Jeg kan ikke give en dato for, hvornår tingene blev bedre. Jeg kan bare konstatere, at vi gjorde status på et møde efter sommerferien, og vi kunne konstatere, at hvor vi oprindeligt talte om store reguleringsbeløb, så er der blevet færre og mindre fejl i afregningerne. For os som privat leverandør er det helt fundamentalt, at vi kan stole på de afregninger, vi får fra kommunen, siger Øjvind Hulgaard

Kære Pleje nævner, at selskabet efter et par møder fik tre ekstraudbetalinger på i alt godt en halv million kroner omkring årsskiftet. Det er et beløb, der betyder meget i selskabets økonomi.