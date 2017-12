Salget af kaviar vokser hos Lyksvad: Den billige dåse er mest populær

Hvis nytårskuren skal have lidt ekstra kolorit, så har Lyksvad løsningen. Fiskefarmen sælger kaviar, og salget er opadgående, lyder det fra farmen. Særligt den billige udgave, der kom til for et år siden, sælger godt.

Fiskefarmen har siden 1992 opdrættet ål, og det er fortsat ålen, der er omdrejningspunktet i virksomheden. Men siden 2000 har man også opdrættet stør, og nu har fiskefarmen altså udvidet med en billigere kaviar. Det er typisk restauranter i den finere ende, der er kunder i forretningen, når det gælder kaviar, men der er også folk, der køber direkte fra stedet, hvis middagen skal have et ekstra pift.

- Vi har fortsat vores oscietra kaviar, der stammer fra den russiske stør. Den har vi haft siden, vi startede op med kaviar. Men nu er vi også begyndt at høste kaviar fra vores sibiriske stør, baerii kaviar. Det er en lidt billigere kaviar. Den russiske stør skal være cirka 16 år, før de er kønsmodne og kan levere kaviar, mens den sibiriske stør kan levere kaviar efter cirka 8-10 år. Det betyder, at prisen er lidt lavere, siger Kristian Larsen fra Lyksvad Fiskefarm.

Kolding: Den dyre udgave koster 610 kroner for 30 gram. Er det lidt i den tunge ende, kan man vælge en dåse med den billigere udgave. Her koster 30 gram 449 kroner.

- Januar og februar var sidste år de bedste måneder. Der er ikke så mange friske råvarer på markedet i de måneder, og der er mange, der holder nytårskur, og ligesom vil markere, at vi skal i gang med et godt år. Vi sælger også godt i december, men januar og februar er de bedste måneder, siger Kristian Larsen.

Det er hans far, Mogens Larsen, der etablerede fiskefarmen, og i dag får han hjælp på gården af sin søn Jacob Larsen, mens Kristian Larsen hjælper lidt til i forhold til salg og markedsføring af kaviaren. Et arbejde der er blevet lettere og lettere i senere år.

Smag for kaviar

Det er stemplet "dansk kaviar", der løfter interessen, og helt generelt vil folk gerne betale for en ekstraordinær oplevelse.

- Salget er opadgående. Og her hjælper det, at vi har fået den lidt billigere kaviar. Her kan man godt få økonomi i at servere en ret med kaviar. Det gælder også de lidt mindre restauranter, siger Kristian Larsen.

- Den samlede produktion af kaviar på verdensplan vokser, og det er klart en fordel for os, at der er flere og flere, der bliver interesseret i kaviar, og får øjnene op for kaviar. Folk oplever på den måde, at der er stor forskel på kaviar. Det betyder, at folk får lyst til at smage forskellige slags og det er klar fordel for os, Kristian Larsen.