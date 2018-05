Sagen har været næsten otte år undervejs: Denne gang møder svindeltiltalt advokat op i retten

Kolding: "Vi kommer på mandag."

Det er den korte besked fra advokat Karoly Németh. Han er forsvarer for den tidligere Kolding-advokat Erik de Fønss, der er tiltalt for groft skyldnersvig for næsten ti millioner kroner. Erik de Fønss' kone er også tiltalt i sagen for medvirken til groft skyldnersvig.

Sagen skulle være begyndt i november sidste år, men den blev udsat, fordi det ikke var lykkedes at forkynde sagen for de tiltalte - altså oplyse dem om, at de skal møde i retten, og hvad de er tiltalt for.

De tiltalte er tilmeldt folkeregistret i Ungarn, men de ungarske myndigheder opsøgte en forkert adresse, fortalte Karoly Németh tilbage i november.

- De tjekker ikke, om det er den rigtige adresse, de forkynder på. Faktum er, som jeg kan se af de ungarske forkyndelsesdokumenter, at man har været på en forkert adresse, sagde forsvareren.

En gyldig forkyndelse er en forudsætning for, at sagen kan begynde, og derfor blev sagen udsat.

Men nu er det altså lykkedes at forkynde sagen for de tiltalte, og mandag møder Erik de Fønss og hans hustru op i Retten i Kolding.