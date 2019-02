Sag om ulovlig fratagelse af sygedagpenge når ikke Højesteret

Ellen K. Lykkegaard, der er socialpolitisk ansvarlig i 3F, er ærgerlig over, at Højesteret ikke skal behandle John Steffensens sag om ulovligt stop for sygedagpenge. Begrundelsen fra Procesbevilingsnævnet er, at sagen ikke er principiel. Privatfoto

John Steffensen fra Kolding har fået afslag på at få sag om ulovligt stop for sygedagpenge prøvet for Højesteret. Det betyder, at det offentlige helt uden omkostninger kan vejlede forkert, mener 3F.

Kolding: Hertil og ikke længere. Det er den besked, som Procesbevillingsnævnet har givet 3F'eren John Steffensen fra Kolding og hans advokat. Nævnet har nemlig sagt nej til at få John Steffensens sag om ulovligt stop for sygedagpenge prøvet ved Højesteret. Det skriver Fagbladet 3F. Sagen, der var for Landsretten i august sidste år, er nemlig ikke principiel, lyder begrundelsen. - Jeg var jo ikke den eneste, der havde håbet på et bedre udfald, men vi har gjort, hvad vi kunne. Det er trist, men det har været et lærerigt forløb, og så må jeg se at komme videre, siger 57-årige John Steffensen til fagbladet. Vestre Landsret afgjorde i august, at han ikke skal have efterbetalt cirka 35.000 kroner, som Kolding Kommune ellers ulovligt har frataget ham i sygedagpenge. Hans krav på pengene var nemlig forældet efter tre år, mente landsretten. Og det samme sagde byretten i juni 2017.

Det mener udvalgsformand: JydskeVestkysten har spurgt Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune om en kommentar til sagen:- Som udgangspunkt er det altid trist, når en sag løber over så lang tid. Ikke mindst for de mennesker, der er involveret. Jeg kan ikke kommentere på den personlige sag, men det korte af det lange er, at vi altid forsøger at behandle vores borgere så godt som muligt inden for lovgivningens rammer, siger han.

Langvarig sag Den langvarige sag går tilbage til 25. juli 2011, hvor Kolding Kommune stoppede John Steffensens sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra 3. december 2010. Det var ulovligt, da kommuner ikke har lov til at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Det slog en Højesteretsdom fra 2015 fast - her vandt 3F sagen på vegne af en anden borger i Kolding Kommune. Siden har landets kommuner og Ankestyrelsen genoptaget masser af sygedagpengesager, hvor der var truffet stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. På den baggrund har borgere fået efterbetalt i alt mere end 30 millioner kroner. Men i sagen med John Steffensen har Kolding Kommune hele vejen dækket sig ind under, at sagen er forældet, da det er mere end tre år siden, at kommunen senest traf afgørelse i sagen. Og det gav såvel by- som landsret kommunen medhold i.

117 sager i Kolding I Kolding Kommune har man opgjort, at 117 borgere har fået frataget sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, men sagsafgørelserne ligger mere end tre år tilbage. - Men borgerne har jo på intet tidspunkt anet, at deres kommune har handlet ulovligt. Derfor har de selvsagt heller ikke kørt sager om efterbetaling tidligere. Borgerne har stolet på kommunernes og Ankestyrelsens fejlagtige rådgivning, siger Ellen K. Lykkegård, der er socialpolitisk ansvarlig i 3F. Hun fortsætter: - At der nu er sagt nej til at prøve sagen ved Højesteret, betyder desværre, at det offentlige slipper igennem med at vejlede forkert. Det bliver helt omkostningsfrit at vildlede, mens borgerne kommer til at betale prisen, siger Ellen K. Lykkegård.