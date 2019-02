Sag om dødsulykke i skov ved Taps tages op i Folketinget

Taps: En 37-årig polsk skovarbejder blev dræbt af et bøgetræ under en skovfældning, da han i januar arbejdede i et skovområde ved Taps, der ligger i nærheden af Christiansfeld. Arbejdstilsynet gav i den forbindelse et straksforbud til den ansattes virksomhed, fordi sikkerhedsafstanden ikke var overholdt.

Ulykken har fået det lokale folketingsmedlem, Karina Lorentzen, til at kigge nærmere på sagen og særligt de arbejdsforhold, den polske medarbejder arbejdede under, skriver partiet i en pressemeddelelse. Nu stiller folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) spørgsmålet til miljø- og fødevareministeren om sagen.

Folketingsmedlemmet beder ministeren bekræfte, at hændelsen er sket i en statsskov samt klarlægge, om den polske skovarbejder havde uddannelse og var ansat på danske løn- og arbejdsvilkår.

- Det er en tragisk sag, hvor et menneske på arbejde dør, fordi sikkerheden ikke er i orden. Jeg er optaget af, at man er lige så godt uddannet som sine danske kollegaer, når man udfører arbejde i de danske skove, og derfor har jeg bedt SF på Christiansborg om at rejse denne sag, udtaler Karina Lorentzen, der folketingskandidat for SF.

- I Danmark bør danske løn- og arbejdsvilkår samt uddannelse være udgangspunktet, og især hvis man arbejder for de danske myndigheder. Derfor optager det mig, om danske myndigheder skulle have et ansvar her, udtaler hun.