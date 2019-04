Sag om 46-årig tjenestemand er usædvanlig: Langt de fleste tjenestemænd er over 60 år

En helt ny opgørelse over de tjenestemandsansatte i Kolding Kommune viser, at der er omkring 70 af slagsen tilbage. To tredjedele af dem er over 60 år. Derfor er den nu fyrede skolechef Lars Svenson, der også var ansat som tjenestemand, i kraft af sine kun 46 år usædvanlig, Kun en enkelt af de nuværende tjenestemænd er i 40'erne. Arkivfoto: Søren Gylling