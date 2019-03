Sælger æg for over en milliard: Danæg lander største overskud nogensinde

Christiansfeld: Omsætningen ramte 1,3 milliarder kroner i Danæg-koncernen, der har hovedkvarter i Christiansfeld, og 2018 blev selskabets hidtil bedste med et resultat før skat på 51 mio. kr.

2018 bød på udfordringer med efterdønningerne af den store konvertering fra buræg til alternative æg. Den varme og lange sommer medførte desuden et faldende ægforbrug i flere af de nordiske lande, ligesom flere udenlandske æg skabte øget konkurrence på det danske detailmarked.

- Året er på mange måder forløbet tilfredsstillende for Danæg-koncernen, hvor vi er kommet fornuftigt igennem udfordringerne. Vi kan derfor med stolthed sige, at vi i år 2018 har præsteret et historisk resultat. Resultatet betyder samtidig, at koncernen nu har leveret et tilfredsstillende resultat for fjerde år i træk. Det vidner om stabilitet og en koncern, der samlet set er inde i en positiv udvikling. Samtidig er jeg glad for, at vi igen i år kan udlodde et betydeligt udbytte til vores ejere, udtaler koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen i en pressemeddelelse.